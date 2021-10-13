Жабер станет первой в истории арабской теннисисткой в топ-10 WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер, сумевшая пробиться в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), станет первым в истории арабским игроком в топ-10 рейтинга WTA.
Отметим, что арабские теннисисты ранее также ни разу не попадали в топ-10 рейтинга ATP.
Напомним, сегодня, 13 октября, представительница Туниса Онс Жабер сумела обыграть российскую теннисистку Анну Калинскую в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:2.
В четвертьфинале турнира Жабер встретится с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2. Встреча состоится завтра, 14 октября.
Общий призовой фонд турнира в американском Индиан-Уэллсе составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.
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