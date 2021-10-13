Калинская уступила Жабер в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Калинская ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Жабер сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира Жабер встретится с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2.

В других четвертьфинальных парах встретятся Паула Бадоса и Анжелика Кербер, Виктория Азаренко и Джессика Пегула, Шелби Роджерс и Елена Остапенко.

Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.