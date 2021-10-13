Калинская уступила Жабер в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Калинская ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Жабер сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале турнира Жабер встретится с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
В других четвертьфинальных парах встретятся Паула Бадоса и Анжелика Кербер, Виктория Азаренко и Джессика Пегула, Шелби Роджерс и Елена Остапенко.
Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.
- 13 октября 2021
-
08:43
-
07:45
-
06:05
-
01:39
-
01:15
- 12 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:30
-
22:51
-
22:45
-
22:16
-
21:46
-
21:35
-
21:09
-
21:01
-
20:33
-
20:24
-
19:08
-
18:47
-
18:31
-
18:07
-
17:27
-
15:43
-
15:25
-
14:32
-
13:31
-
13:07
-
12:34
-
12:09
-
11:55
-
11:49
-
11:28
-
10:54
-
10:38
-
10:33