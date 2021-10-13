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Калинская уступила Жабер в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Калинская уступила Жабер в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Калинская ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Жабер сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира Жабер встретится с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:0, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 октября 2021, среда. 06:10 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В других четвертьфинальных парах встретятся Паула Бадоса и Анжелика Кербер, Виктория Азаренко и Джессика Пегула, Шелби Роджерс и Елена Остапенко.

Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.

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