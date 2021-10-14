Карен Хачанов проиграл за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов завершил участие в турнире в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Хачанов сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта. На счету Басилашвили 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Басилашвили встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.