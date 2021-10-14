Даниил Медведев объяснил поражение от Димитрова в Индиан-Уэллсе. Россиянин вёл 6:4, 4:1

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 6:4, 4:6, 3:6. По ходу поединка уроженец Москвы вёл 6:4, 4:1.

«По ходу матча Димитров словно нажал переключатель. Дело не в том, что я начал постоянно ошибаться и играть плохо. Я продолжал сохранять свой уровень, если можно так сказать. Во многих матчах этого бы хватило для победы. Здесь очень медленные корты, почти как грунтовые, а они мне не нравятся», — цитирует Медведева New York Times.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.