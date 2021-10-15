Паула Бадоса — об Онс Жабер: надеюсь, она съест много бургеров и не сможет играть

Испанская теннисистка Паула Бадоса пошутила по поводу предстоящего полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе с представительницей Туниса Онс Жабер.
«Надеюсь, сегодня она съест много бургеров и не сможет играть. Мы с ней только что говорили. Играть с ней будет забавно. Мы очень хорошие подруги. Опять мне предстоит играть с подругой. Это будет нелегко. Я всегда говорила, что она одна из самых талантливых теннисисток мира.
Онс проводит потрясающий год. Приятно видеть, как игроки, ещё несколько лет назад не входившие в топ-100, пробиваются в десятку и сражаются за выход в финал. Это поразительно. Я невероятно рада за неё", — цитирует Бадосу официальный сайт тура.
В четвертьфинале Паула победила немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 7:5, а Жабер обыграла эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.
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