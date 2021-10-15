Басилашвили стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Циципаса

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили стал полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале 29-й сеяный Басилашвили нанёс поражение второй ракетке соревнований представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Басилашвили пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Циципас подал десять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Басилашвили впервые в карьере обыграл Циципаса в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу грека.
За выход в финал Басилашвили сыграет с победителем матча между 31-й ракеткой турнира американцем Тейлором Фритцем и третьим сеяным — представителем Германии Александром Зверевым.
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