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Басилашвили стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Циципаса

Басилашвили стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Циципаса
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Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили стал полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале 29-й сеяный Басилашвили нанёс поражение второй ракетке соревнований представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Басилашвили пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Циципас подал десять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Басилашвили впервые в карьере обыграл Циципаса в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу грека.

За выход в финал Басилашвили сыграет с победителем матча между 31-й ракеткой турнира американцем Тейлором Фритцем и третьим сеяным — представителем Германии Александром Зверевым.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 октября 2021, пятница. 21:15 МСК
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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