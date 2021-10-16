Рублёв и Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале россияне обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, 10:5.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету российской пары пять эйсов, одна двойная ошибка и два из 10 реализованных брейк-пойнта. У Пютца и Винуса ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Карацев и Рублёв сыграют против победителя противостояния Джон Пирс (Австралия)/Филип Полашек (Словакия) — Иван Додиг (Хорватия)/Марсело Мело (Бразилия). Второй полуфинал также состоится сегодня, 16 октября.

Ранее, в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе россияне в двух сетах обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:4.