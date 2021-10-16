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Наталья Вихлянцева не сумела квалифицироваться на Кубок Кремля

Наталья Вихлянцева не сумела квалифицироваться на Кубок Кремля
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила в полуфинальном матче квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве. Россиянка в двух сетах проиграла Ирине Марии Бара из Румынии — 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Вихлянцева дважды подала навылет и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 1 брейк-пойнт из семи. Румынка не сделала за весь матч ни одного эйса и лишь однажды совершила двойную ошибку. Бара имела 11 брейк-пойнтов, 4 из которых сумела использовать.

Основной турнир начнётся 18 октября и завершится 24 октября. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.

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