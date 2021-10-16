Наталья Вихлянцева не сумела квалифицироваться на Кубок Кремля
Поделиться
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила в полуфинальном матче квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве. Россиянка в двух сетах проиграла Ирине Марии Бара из Румынии — 2:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Вихлянцева дважды подала навылет и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 1 брейк-пойнт из семи. Румынка не сделала за весь матч ни одного эйса и лишь однажды совершила двойную ошибку. Бара имела 11 брейк-пойнтов, 4 из которых сумела использовать.
Основной турнир начнётся 18 октября и завершится 24 октября. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
14:26
-
14:02
-
13:39
-
13:23
-
12:40
-
12:34
-
12:09
-
11:22
-
11:09
-
11:07
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
08:18
-
08:11
-
06:35
-
05:56
-
02:13
-
00:27
- 15 октября 2021
-
23:28
-
23:21
-
23:04
-
20:19
-
19:34
-
19:08
-
18:52
-
18:40
-
16:36
-
15:31
-
13:50
-
12:14
-
11:32
Партнерский контент