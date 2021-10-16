Хачанов: вчера прилетел в Москву на Кубок Кремля. Пока не особо понимаю, где нахожусь
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Российский теннисист Карен Хачанов дал комментарий по поводу предстоящего турнира ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.
«Вчера прилетел в Москву. Пока не особо понимаю, где нахожусь. Всё выглядит очень красиво, всегда рад приезжать сюда. Не удаётся в течение года побольше быть дома. Я выиграл здесь в 2018-м. Рад, что в этом году турнир смогли организовать. Надеюсь, что для меня и России турнир пройдёт хорошо. Рад быть здесь, посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который примет участие и в действующем розыгрыше.
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