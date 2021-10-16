Победитель юношеского Кубка Дэвиса Дёмин уступил в квалификации Кубка Кремля
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Победитель юношеского Кубка Дэвиса в составе сборной России 16-летний Ярослав Дёмин уступил в первом круге квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля Зденеку Колару со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Дёмин не выполнил ни одного эйса, совершил 6 двойных ошибок, не заработав ни одного брейк-пойнта. На счету Колара 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейка при 11 брейк-пойнтах.
Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который примет участие и в действующем розыгрыше. Ещё один именитый представитель российского тенниса Даниил Медведев снялся с турнира за несколько дней до начала.
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