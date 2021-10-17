Анна Калинская вышла в основную сетку Кубка Кремля, обыграв Виталию Дьяченко

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Соревнования пройдут с 18 по 24 октября.

В финальном матче квалификации Калинская (11) обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко (6). Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 11-й сеяной. Калинская 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Дьяченко 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Первая соперница Калинской в основной сетке определится позднее.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.