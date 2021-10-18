Халеп: Радукану рано или поздно испытает серьёзное давление, с которым придётся справиться

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы британки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США.

Эмма должна сохранять концентрацию. Её ждёт долгая карьера со множеством побед. Однако рано или поздно она испытает серьёзное давление, с которым придётся справляться. Свой первый «мэйджор» я выиграла поздно. Конечно, это был не первый мой титул, однако победы на других соревнованиях невозможно сравнить с триумфом на «Шлеме». После таких успехов крайне важно не терять голову. Особенно если для тебя это дебютный трофей», – цитирует Халеп Tennis.com.

На минувшей неделе Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

После этого Радукану заявила об отказе участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 18 по 24 октября.