Победитель турнира в Индиан-Уэллсе Норри рассказал о пропаже трёх пар обуви перед финалом

Британец Кэмерон Норри рассказал о том, что перед финальной игрой в Индиан-Уэллсе у него пропало три пары обуви. Напомним, в решающей встрече 26-летний теннисист обыграл Николоза Басилашвили со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
«Каждый день я оставлял свою обувь в шкафчике раздевалки. Не знаю, кто это сделал, но перед финалом я обнаружил, что у меня пропало три пары. Я искал их весь день, но мне не удалось их найти. Мне не хотелось думать об этом перед финалом, поэтому я постарался сосредоточиться на том, что могу контролировать в данный момент.
Я очень рад победить на таком турнире в конце года. Я был бы очень счастлив, если бы мне в начале сезона сказали, что я выиграю на турнире в Индиан-Уэллсе. Мне кажется, что это очень хороший прогресс с моей стороны», — приводит слова Норри BBC.
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