Дарья Касаткина завершила выступление на Кубке Кремля в первом круге

28-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».

В стартовом для себя матче Касаткина неожиданно проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Калининой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде Калинина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 5).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.