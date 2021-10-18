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Дарья Касаткина завершила выступление на Кубке Кремля в первом круге

Дарья Касаткина завершила выступление на Кубке Кремля в первом круге
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28-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».

В стартовом для себя матче Касаткина неожиданно проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Калининой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде Калинина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 5).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
18 октября 2021, понедельник. 20:20 МСК
Дарья Касаткина
28
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Ангелина Калинина
57
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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