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Премьер-министр штата Виктория: визу в Австралию получат только вакцинированные теннисисты

Премьер-министр штата Виктория: визу в Австралию получат только вакцинированные теннисисты
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Премьер-министр штата Виктория Дэниэль Эндрюс высказался по поводу ситуации вокруг обязательной вакцинации игроков перед Открытым чемпионатом Австралии — 2022.

«Думаю, что визу в Австралию получат только вакцинированные теннисисты. Если же невакцинированным игрокам удастся получить визу, то им, вероятно, придётся провести пару недель в карантине, когда другим игрокам этого делать не придётся.

То же самое касается других видов спорта, будь то гольф и автоспорт», — приводит слова Эндрюса 7news.

Напомним, ранее серб Новак Джокович раскритиковал СМИ за освещение его позиции по вакцинации от коронавируса. По мнению первой ракетки мира, это вопрос, который не должен никем обсуждаться, поскольку это личное дело каждого.

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