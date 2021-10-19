Екатерина Александрова вышла во второй круг Кубка Кремля после снятия Онс Жабер

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче первого круга её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Первый сет Александрова выиграла со счётом 6:1, во втором сете Жабер отказалась продолжать борьбу при счёте 1:0 в пользу соперницы.

Матч продолжался 37 минут. Александрова выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из шести. На счету Жабер не оказалось ни одной подачи навылет и две двойные ошибки, процент реализации брейк-пойнтов также оказался нулевым (0 из 4).

Следующей соперницей Екатерины Александровой станет украинка Ангелина Калинина, которая в матче первого круга победила Дарью Касаткину.