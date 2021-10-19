Донской потерпел крупное поражение от Беранкиса в первом круге Кубка Кремля

Российский теннисист Евгений Донской завершил выступление на турнире ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) в первом круге.

На старте соревнований обладатель уайлд-кард Донской крупно проиграл представителю Литвы Ричардасу Беранкису, который заменил в основной сетке белоруса Илью Ивашко. Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Беранкиса. Донской 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Беранкиса — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.

Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.