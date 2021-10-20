Больше трети теннисистов не делали прививку от COVID-19. Все они могут пропустить АО

По данным The Age 35% теннисистов и 40% теннисисток до сих пор не прошли полную вакцинацию от COVID-19. Всем им грозит запрет на участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в январе 2022 года.

«Правительство заявило, что для посещения Австралии вам необходимо сделать двойную прививку. Это касается не только теннисистов. Каждый посетитель нашей страны должен будет пройти двойную вакцинацию.

Новак Джокович не стал говорить, делал ли он прививку? У меня нет послания к Новаку. У меня есть сообщение для всех, кто хочет посетить Австралию. Вы должны пройти двойную вакцинацию, чтобы попасть сюда. Таковы правила, и они применяются ко всем без исключения», — цитирует министра иммиграции Австралии Алекса Хоука The Age.