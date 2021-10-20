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19-летний Качмазов завершил выступление на Кубке Кремля

19-летний Качмазов завершил выступление на Кубке Кремля
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Россиянин Аликбек Качмазов завершил выступление на турнире ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве. Соперником 19-летнего теннисиста по первому кругу был аргентинец Федерико Кория, который одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету россиянина 1 подача навылет и 1 двойная ошибка при 3 реализованных брейк-пойнтах из 13. Кория сделал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге аргентинец сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 1-й круг
20 октября 2021, среда. 11:05 МСК
Федерико Кория
68
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Алибек Качмазов
624
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Комментарии
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