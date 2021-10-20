19-летний Качмазов завершил выступление на Кубке Кремля

Россиянин Аликбек Качмазов завершил выступление на турнире ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве. Соперником 19-летнего теннисиста по первому кругу был аргентинец Федерико Кория, который одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету россиянина 1 подача навылет и 1 двойная ошибка при 3 реализованных брейк-пойнтах из 13. Кория сделал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге аргентинец сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.