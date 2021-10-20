Гарбинье Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой Кубка Кремля
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Победительница двух турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала первой четвертьфиналисткой турнира ВТБ Кубок Кремля. В матче второго круга Мугуруса, посенная на турнире под вторым номером, переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 45 минут.
На счету Гарбинье Мугурусы три эйса, она допустила три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов из 18. Тереза Мартинцова трижды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, процент реализации брейк-пойнтов — 36% (5 из 14).
В четвертьфинале Кубка Кремля соперницей Мугурусы станет победительница противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Андреа Петкович (Германия).
Кубок Кремля (ж). 2-й круг
20 октября 2021, среда. 11:05 МСК
51
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
1 : 2
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5
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Комментарии
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