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Элина Свитолина неожиданно проиграла 63-й ракетке мира в Тенерифе. Она была первой сеяной

Элина Свитолина неожиданно проиграла 63-й ракетке мира в Тенерифе. Она была первой сеяной
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Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно потерпела поражение в матче первого круга турнира в Тенерифе. Соперницей шестой ракетки мира, посеянной на турнире под первым номером, была представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. Колумбийская спортсменка одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Свитолина дважды подала навылет и совершила две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница совершила четыре эйса и шесть раз ошиблась на подаче, процент реализации брейк-пойнтов составил 54% (7 из 13). Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

Во втором круге Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта, которая в первом круге победила итальянку Лукрецию Стефанини.

Тенерифе. 1-й круг
20 октября 2021, среда. 14:35 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
63
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
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