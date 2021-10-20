Элина Свитолина неожиданно проиграла 63-й ракетке мира в Тенерифе. Она была первой сеяной
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Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно потерпела поражение в матче первого круга турнира в Тенерифе. Соперницей шестой ракетки мира, посеянной на турнире под первым номером, была представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. Колумбийская спортсменка одержала победу со счётом 5:7, 6:3, 6:2.
Свитолина дважды подала навылет и совершила две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница совершила четыре эйса и шесть раз ошиблась на подаче, процент реализации брейк-пойнтов составил 54% (7 из 13). Матч продолжался 2 часа 3 минуты.
Во втором круге Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта, которая в первом круге победила итальянку Лукрецию Стефанини.
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