Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину во втором круге Кубка Кремля
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину из Украины во втором круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 3 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Калининой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Следующий матч Александрова проведёт с Ариной Соболенко (Беларусь), которая сегодня обыграла Айлу Томлянович из Австралии.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
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