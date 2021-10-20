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Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину во втором круге Кубка Кремля

Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину во втором круге Кубка Кремля
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину из Украины во втором круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 3 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Калининой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующий матч Александрова проведёт с Ариной Соболенко (Беларусь), которая сегодня обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
20 октября 2021, среда. 15:10 МСК
Ангелина Калинина
57
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
37
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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