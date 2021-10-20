Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину во втором круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Ангелину Калинину из Украины во втором круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 3 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Калининой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующий матч Александрова проведёт с Ариной Соболенко (Беларусь), которая сегодня обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.