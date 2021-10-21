Четвёртый сеяный Кубка Кремля Краинович проиграл в первом же матче на турнире

Сербский теннисист Филип Краинович неожиданно рано завершил выступление на турнире ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда, который для самого Краиновича стал стартовым на турнире, он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 3:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Мартинеса-Портеро. Краинович, будучи четвёртым сеяным соревнований, 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мартинеса-Портеро 7 эйсов и 4 использованных брейк-пойнта из 9.
Следующим соперником испанца станет двукратный чемпион соревнований из Хорватии Марин Чилич.
Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.
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