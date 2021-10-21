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Четвёртый сеяный Кубка Кремля Краинович проиграл в первом же матче на турнире

Четвёртый сеяный Кубка Кремля Краинович проиграл в первом же матче на турнире
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Сербский теннисист Филип Краинович неожиданно рано завершил выступление на турнире ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда, который для самого Краиновича стал стартовым на турнире, он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Мартинеса-Портеро. Краинович, будучи четвёртым сеяным соревнований, 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мартинеса-Портеро 7 эйсов и 4 использованных брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником испанца станет двукратный чемпион соревнований из Хорватии Марин Чилич.

Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 11:10 МСК
Филип Краинович
37
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Педро Мартинес-Портеро
60
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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