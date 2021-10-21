Дзаламидзе и Рахимова вышли в полуфинал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камила Рахимова вышли в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве, в парном разряде.
В четвертьфинальном матче Дзаламидзе и Рахимова на чемпионском тай-брейке обыграли другой российский дуэт в составе Екатерины Александровой и Яны Сизиковой со счётом 6:1, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 13 брейк-пойнтов. Александрова и Сизикова подали три эйса, четыре раза ошиблись на подаче и использовали 4 брейк-пойнта.
За выход в финал турнира Рахимова и Дзаламидзе поспорят с четвёртыми сеяными — украинкой Надеждой Киченок и румынкой Иоаной-Ралукой Олару. Вторую полуфинальную пару составили вторая и третья пары турнира — Остапенко/Синякова (Латвия, Чехия) и Боузкова/Градецка (Чехия).
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