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Вондроушова прокомментировала победу над Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля

Вондроушова прокомментировала победу над Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей была россиянка Анастасия Павлюченкова. Вондроушова выиграла встречу со счётом 6:4, 6:2.

«Я медленно начала, проиграла несколько геймов, а потом она сделала несколько невынужденных ошибок, я стала хорошо подавать, вернулась в матч и выиграла его. Мой коронный удар — укороченный, на этом покрытии он хорошо работает, мяч низко отскакивает, так что буду использовать укороченные и дальше», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба Кубка Кремля.

За выход в финал Кубка Кремля Маркета поспорит с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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