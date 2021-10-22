Чилич одержал разгромную победу в матче 1/4 финала Кубка Кремля

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:2.



Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Чилич 15 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 1 эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта.



За право выйти в финал Кубка Кремля Чилич сразится с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом. Стоит отметить, что хорват является двукратным чемпионом московских соревнований.



Действующим победителем соревнований в Москве является Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.