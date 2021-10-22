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Чилич одержал разгромную победу в матче 1/4 финала Кубка Кремля

Чилич одержал разгромную победу в матче 1/4 финала Кубка Кремля
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41-я ракетка мира хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), который завершится 24 октября. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Чилич 15 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 1 эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта.

За право выйти в финал Кубка Кремля Чилич сразится с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом. Стоит отметить, что хорват является двукратным чемпионом московских соревнований.

Действующим победителем соревнований в Москве является Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Маннарино со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
22 октября 2021, пятница. 14:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
60
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Марин Чилич
41
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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