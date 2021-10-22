Марин Чилич прокомментировал разгромную победу и выход в полуфинал Кубка Кремля

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич, который вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва), прокомментировал победу в матче 1/4 финала. Чилич обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:2.
«Я матч от матча улучшаю свою игру. Сегодня я отлично подавал, отлично играл с лёта. И поддержка ваша, ребята, с каждым матчем всё лучше и лучше. Я доволен», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
В полуфинале соперником Чилича станет литовец Ричардас Беранкис, выбивший двукратного финалиста турнира Адриана Маннарино.
«Он лаки-лузер. Отлично здесь играет на турнире, у него были замечательные результаты. Мы с ним уже провели тяжёлый матч на Уимблдоне-2015. Я жду отличного полуфинала», — добавил он.
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