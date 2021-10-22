Дзаламидзе и Рахимова не сумели выйти в финал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова не сумели выйти в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве, в парном разряде. В полуфинале соревнований Дзаламидзе и Рахимова потерпели поражение от четвёртых сеяных украинки Нади Киченок и румынки Ралуки Олару со счётом 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Дзаламидзе и Рахимова дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 2 из 11 брейк-пойнтов. Киченок и Олару подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

За титул московского турнира Киченок и Олару сыграют со вторыми сеяными – представительницей Латвии Еленой Остапенко и чешкой Катержиной Синяковой.