Дзаламидзе и Рахимова не сумели выйти в финал Кубка Кремля в парном разряде
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Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова не сумели выйти в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве, в парном разряде. В полуфинале соревнований Дзаламидзе и Рахимова потерпели поражение от четвёртых сеяных украинки Нади Киченок и румынки Ралуки Олару со счётом 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Дзаламидзе и Рахимова дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 2 из 11 брейк-пойнтов. Киченок и Олару подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
За титул московского турнира Киченок и Олару сыграют со вторыми сеяными – представительницей Латвии Еленой Остапенко и чешкой Катержиной Синяковой.
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