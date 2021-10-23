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Синнер вышел в Антверпене в пятый финал в сезоне. Больше только у Джоковича и Норри

Синнер вышел в Антверпене в пятый финал в сезоне. Больше только у Джоковича и Норри
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Итальянский теннисист Янник Синнер не испытал проблем в полуфинальном матче соревнований в Антверпене (Бельгия). В двух партиях он обыграл представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса — 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила Синнер два раза подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса два эйса и две двойные ошибки.

За главный трофей турнира в Антверпене Синнер поспорит с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Дженсон Бруксби (США).

Стоит отметить, что для Синнера предстоящий финал станет уже пятым в текущем сезоне. Больше лишь у серба Новака Джоковича и британца Кэмерона Норри (по шесть).

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет € 508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.

Антверпен. 1/2 финала
23 октября 2021, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
16
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Ллойд Джордж Харрис
32
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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