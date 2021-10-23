Синнер вышел в Антверпене в пятый финал в сезоне. Больше только у Джоковича и Норри
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Итальянский теннисист Янник Синнер не испытал проблем в полуфинальном матче соревнований в Антверпене (Бельгия). В двух партиях он обыграл представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса — 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила Синнер два раза подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса два эйса и две двойные ошибки.
За главный трофей турнира в Антверпене Синнер поспорит с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Дженсон Бруксби (США).
Стоит отметить, что для Синнера предстоящий финал станет уже пятым в текущем сезоне. Больше лишь у серба Новака Джоковича и британца Кэмерона Норри (по шесть).
Призовой фонд турнира в Антверпене составляет € 508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.
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