Синнер вышел в Антверпене в пятый финал в сезоне. Больше только у Джоковича и Норри

Итальянский теннисист Янник Синнер не испытал проблем в полуфинальном матче соревнований в Антверпене (Бельгия). В двух партиях он обыграл представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса — 6:2, 6:2.



Продолжительность встречи составила Синнер два раза подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса два эйса и две двойные ошибки.



За главный трофей турнира в Антверпене Синнер поспорит с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Дженсон Бруксби (США).



Стоит отметить, что для Синнера предстоящий финал станет уже пятым в текущем сезоне. Больше лишь у серба Новака Джоковича и британца Кэмерона Норри (по шесть).



Призовой фонд турнира в Антверпене составляет € 508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.