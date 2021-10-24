Екатерина Александрова – о финале Кубка Кремля: было трудно сделать что-то большее
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Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала поражение в финале турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В решающем матче Александрова в упорной борьбе проиграла эстонке Анетт Контавейт со счётом 6:4, 4:6, 5:7. По ходу встречи россиянка вела со счётом 6:4, 4:0.
«Спасибо большое, что пришли на матч поддержать меня. К сожалению, у меня не получилось выиграть. Но я приложу все усилия, чтобы сделать это в будущем. Хочу поздравить Анетт — она провела потрясающую неделю. В матче с ней было трудно сделать что-то большее. Спасибо всем организаторам, ведь в сложившейся ситуации каждый турнир на вес золота. Увидимся в следующем году», — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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