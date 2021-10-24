Невакцинированные теннисисты смогут принять участие в АО после двухнедельного карантина

WTA прислала теннисистам письмо, в котором сообщила об условиях, на которых игроки смогут приехать на Australian Open — 2022, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

В письме говорится о том, что невакцинированные теннисисты смогут принять участие в турнире. Однако они обязаны будут пройти двухнедельный карантин перед началом соревнований. Привитых теннисистов не ждут никакие ограничения. Сообщается, что условия ещё могут измениться.

Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов.