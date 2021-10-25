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Дьяченко проиграла Ястремской на старте нового турнира в Курмайёре

Дьяченко проиграла Ястремской на старте нового турнира в Курмайёре
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия). В стартовом матче соревнований 31-летняя уроженка Сочи потерпела поражение от первой ракетки турнира Даяны Ястремской из Украины.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы. Ястремская выполнила семь эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Ястремская поспорит с победительницей матча между Катериной Козловой из Украины и представительницей Италии Лючией Бронцетти.

Турнир в Курмайёре проводится впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238.

Курмайёр. 1-й круг
25 октября 2021, понедельник. 12:40 МСК
Даяна Ястремская
79
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Виталия Дьяченко
135
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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