Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса

Сборная России представила состав, который выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса. В него вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Российская команда попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.