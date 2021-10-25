Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса

Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса
Комментарии

Сборная России представила состав, который выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса. В него вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Российская команда попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021