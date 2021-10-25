Тренер Карацева: ёщё чуть более двух лет назад Аслан хотел закончить с теннисом

Егор Яцык, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал о непростом жизненном периоде своего подопечного.

«До работы со мной он стоял в топ-150, но потом случилась тяжёлая травма. Мы начали сотрудничать, когда Аслан был в топ-500. Можно сказать, пришлось заново учиться играть в теннис. Не было никакой уверенности, никакой психологии, была слабая физическая подготовка. А ещё давили возраст, отсутствие денег. Я всегда говорил Аслану, что нужно выстрелить на одном крупном турнире, тогда начнется подъём. Но он не всегда в это верил. Ещё чуть более двух лет назад он хотел закончить с теннисом. Говорил, что ничего не получается.

Мы приехали на серию турниров в США, сначала проиграли в четвертьфинале, а затем вылетели в первом круге непонятно от кого. Он был в очень подавленном состоянии. Пришлось сниматься со всех турниров в Америке и лететь домой. Это было сложное решение, но я чувствовал, что ему нужна перезагрузка. В конце 2019 года была серия неудач — Аслан проиграл 10 матчей подряд. Причём эта серия началась после обидного поражения в финале челленджера. Из этой психологической ямы тоже пришлось выбираться 1,5-2 месяца. А когда я говорил про цель попасть в топ-20, над нами многие смеялись. Но я знал, что его успех на Australian Open – 2021 — точно не предел, Аслан может добиться большего, — приводит слова Яцыка «Известия».