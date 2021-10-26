Австрийская почта выпустила марку в честь Доминика Тима
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Австрийская почта выпустила новую марку с изображением экс третей ракетки мира, победителя US Open – 2020 Доминика Тима. Её можно приобрести не только на почте, но и онлайн, сообщает Vienna.at.
Марка, сделанная в форме теннисного мяча и с добавлением ворса, издана тиражом в 150 тысяч экземпляров.
Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.
При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира. С тех пор австрийский теннисист восстанавливается от травмы.
На счету 28-летнего теннисиста 17 титулов под эгидой ATP.
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