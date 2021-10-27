Халеп получила уайлд-кард на турнир в Линце

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», румынка Симона Халеп получила уайлд-кард от организаторов турнира в Линце (Австрия). Об этом сообщает Tennis World USA. 30-летняя теннисистка сыграет в Линце впервые с 2012 года. Соревнования начнутся 8 ноября и будут длиться неделю.



Для 30-летней Халеп это будет уже четвёртый турнир после Открытого чемпионата США — 2021. Ранее она добралась до второго круга Индиан-Уэллс и сыграла в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля». На этой неделе Симона заявлена на соревнования в Клуж-Напоке (Румыния).



В текущем сезоне Халеп одержала 18 побед в 27 проведённых матчах. Симона не выиграла ни одного трофея и впервые с 2014 года покинула топ-10 рейтинга WTA. В настоящее время теннисистка является 18-й ракеткой мира.