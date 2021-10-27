Румынка Кристиан вышла на матч турнира в Клуж-Напоке в образе Дракулы

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан решила удивить зрителей турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) и вышла на стартовую игру в образе Дракулы. Примечательно, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.
Видео доступно на официальной странице Transylvania Open в «Твиттере». Права на видео принадлежат WTA.
Свой матч Кристиан выиграла у представительницы Словении Каи Юван — 3:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 48 минут.
Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Действующей победительницей Transylvania Open является Елена Рыбакина (Казахстан).
Стоит отметить, что в Клуж-Напоке выступают две теннисистки из России — Варвара Грачёва и Анастасия Гасанова. Обе девушки пробились во второй раунд.
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