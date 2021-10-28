Халеп — о стартовой победе в Клуж-Напоке: мой лучший матч после возвращения

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями от победы в стартовом матче на турнире в Клуж-Напоке. Со счётом 6:1, 6:2 она обыграла соотечественницу Елену-Габриэлу Русе.
«Один из лучших моих матчей с тех пор, как я вернулась после травмы. В игре с Русе, кажется, я подавала даже сильнее, чем раньше. Принимала я тоже здорово, хотя, возможно, можно было бы играть поглубже. Форхенд работал не так, как я хотела, я не так много открывал корт, но это точно один из моих лучших матчей после возвращения.
Русе сказала, что я её кумир? Хотелось бы посоветовать ей продолжать работать и не сбавлять темп. Да, она уже вошла в топ-100, но нужно продолжать трудиться и пытаться подняться всё выше и выше», — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.
Следующей соперницей первой ракетки Румынии станет представительница России Варвара Грачёва.
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