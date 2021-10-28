Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев неожиданно проиграл в первом же матче на турнире в Санкт-Петербурге

Карацев неожиданно проиграл в первом же матче на турнире в Санкт-Петербурге
Комментарии

Россиянин Аслан Карацев неожиданно проиграл в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). В двух сетах он уступил представителю Австралии Джону Миллману — 3:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Карацев восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта. На счету Миллмана 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Эйсами и двойными ошибками австралиец не отметился.

В следующем раунде Миллман встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Томми Пол (США).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 13:10 МСК
Джон Миллман
57
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Аслан Карацев
19
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021