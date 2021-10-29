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Самсонова разгромила Калинскую и вышла в полуфинал на турнире в Курмайёре

Самсонова разгромила Калинскую и вышла в полуфинал на турнире в Курмайёре
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Курмайёре (Италия), который продлится до 31 октября.

В матче 1/4 финала Самсонова (3) в двух сетах уверенно обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:2. Их встреча продлилась 54 минуты. Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской 5 двойных ошибок и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

За выход в финал соревнований Самсонова поборется с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Энн Ли (США).

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс. Ранее с соревнований снялись первые сеяные — Онс Жабер (Тунис, 1) и Камила Джорджи (Италия, 2).

Курмайёр. 1/4 финала
29 октября 2021, пятница. 14:50 МСК
Анна Калинская
114
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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