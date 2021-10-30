Тиафо — о Циципасе и Шварцмане: победить этих двух сильных игроков подряд — очень важно

49-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (6:4, 7:6).
«Я отлично играл, был доволен своим уровнем. Появились новые мячи, и я немного расслабился. Потом Диего начал возвращаться. Я стал торопиться, пытался всё время бить как можно сильнее. Невесёлая ситуация. Не знаю, что вам сказать, это была абсолютно некрутая ситуация.
В итоге я провел отличный гейм и вырвал тай-брейк. Это был безумный матч. Победить двух таких сильных игроков, как Стефанос и Диего, подряд — очень важно. Для меня это огромный шаг вперед», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
Сегодня, 30 октября, Тиафо сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинальной встрече турнира в Вене.
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