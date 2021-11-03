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Рууд обыграл Бублика на турнире в Париже, выиграв сет со счётом 6:0

Рууд обыграл Бублика на турнире в Париже, выиграв сет со счётом 6:0
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Париже. В рамках второго круга он уверенно победил представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рууд сделал 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Бублика 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Рууду предстоит провести матч с победителем пары Маркос Гирон (США) – Диего Шварцман (Аргентина).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 01:45 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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