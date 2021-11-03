Рууд обыграл Бублика на турнире в Париже, выиграв сет со счётом 6:0
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Париже. В рамках второго круга он уверенно победил представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рууд сделал 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Бублика 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 16.
В следующем круге Рууду предстоит провести матч с победителем пары Маркос Гирон (США) – Диего Шварцман (Аргентина).
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
03:09
-
02:08
-
00:57
-
00:48
-
00:16
-
00:04
- 2 ноября 2021
-
22:47
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
19:05
-
18:30
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
16:36
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
14:27
-
14:09
-
13:40
-
11:39
-
11:22
-
10:34
-
09:44
-
09:24
-
06:15
-
05:59
-
05:35
-
00:50
Партнерский контент