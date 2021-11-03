Рууд обыграл Бублика на турнире в Париже, выиграв сет со счётом 6:0

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Париже. В рамках второго круга он уверенно победил представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рууд сделал 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Бублика 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Рууду предстоит провести матч с победителем пары Маркос Гирон (США) – Диего Шварцман (Аргентина).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.