Хачанов уступил Димитрову на парижском «Мастерсе», проиграв в решающем сете 0:6

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября. В матче второго раунда Хачанов в трёх сетах проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Димитрова — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.



В следующем раунде Григор встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).



Ранее в одиночном розыгрыше соревнований проиграли два других россиянина — Аслан Карацев и Андрей Рублёв.



Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.