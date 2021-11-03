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Хачанов уступил Димитрову на парижском «Мастерсе», проиграв в решающем сете 0:6

Хачанов уступил Димитрову на парижском «Мастерсе», проиграв в решающем сете 0:6
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31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября. В матче второго раунда Хачанов в трёх сетах проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.

Встреча продлилась 1 час 58 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Димитрова — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде Григор встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее в одиночном розыгрыше соревнований проиграли два других россиянина — Аслан Карацев и Андрей Рублёв.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 16:10 МСК
Григор Димитров
30
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 0
         
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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