Стало известно, с кем Новак Джокович сразится в третьем круге «Мастерса» в Париже

Определился соперник первой ракетки мира серба Новака Джоковича в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Им стал 22-я ракетка мира француз Гаэль Монфис.

В матче второго круга Монфис (15) в трёх сетах обыграл соотечественника Адриана Маннарино со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Монфис 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Маннарино — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Джокович в стартовом для себя матче на турнире в трёх сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.