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Стало известно, с кем Новак Джокович сразится в третьем круге «Мастерса» в Париже

Стало известно, с кем Новак Джокович сразится в третьем круге «Мастерса» в Париже
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Определился соперник первой ракетки мира серба Новака Джоковича в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Им стал 22-я ракетка мира француз Гаэль Монфис.

В матче второго круга Монфис (15) в трёх сетах обыграл соотечественника Адриана Маннарино со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Монфис 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Маннарино — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Джокович в стартовом для себя матче на турнире в трёх сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
Адриан Маннарино
59
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 2
2 		7 7 6
         
Гаэль Монфис
22
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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