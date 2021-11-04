Карацев и Голубев проиграли в первом круге турнира в Париже в парном разряде

Россиянин Аслан Карацев и представитель Казахстана Андрей Голубев не смогли выйти во второй круг турнира в Париже в парном разряде.
В рамках первого круга они проиграли британскому дуэту Дэниэлу Эвансу и Нилу Скупски со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Карацев и Голубев сделали 3 эйса и допустили 1 двойную ошибку. На счету Эванса и Скупски 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге британцы встретятся с представителями Колумбии колумбии Хуаном Себастьяном Кабалем и Роберто Фара.
Ранее стало известно, что Аслан Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 7 по 13 ноября. Карацев до конца сезона сыграет только в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая стартует 25 ноября.
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