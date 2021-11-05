22-кратная чемпионка ТБШ: Федерер не выиграет мэйджор в 2022 году. А Медведев — да
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, предположила, что 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер не выиграет ни одного мэйджора в 2022 году, а вот Даниил Медведев, который выиграл Открытый чемпионат США 2021 года, сможет это сделать.
«Я не могу представить, чтобы Роджер Федерер выиграл мэйджор в 2022 году. Новак Джокович увеличит число титулов ТБШ. Возможно, у него станет 22 титула.
Уверена, один мэйджор сможет выиграть Рафаэль Надаль, а четвёртый должен достаться Даниилу Медведеву. Или тому, кто ещё не побеждал на них», — приводит слова Шрайвер Tennis World USA.
У Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, как и у Федерера, по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».
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