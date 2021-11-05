Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

22-кратная чемпионка ТБШ: Федерер не выиграет мэйджор в 2022 году. А Медведев — да

22-кратная чемпионка ТБШ: Федерер не выиграет мэйджор в 2022 году. А Медведев — да
Комментарии

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, предположила, что 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер не выиграет ни одного мэйджора в 2022 году, а вот Даниил Медведев, который выиграл Открытый чемпионат США 2021 года, сможет это сделать.

«Я не могу представить, чтобы Роджер Федерер выиграл мэйджор в 2022 году. Новак Джокович увеличит число титулов ТБШ. Возможно, у него станет 22 титула.

Уверена, один мэйджор сможет выиграть Рафаэль Надаль, а четвёртый должен достаться Даниилу Медведеву. Или тому, кто ещё не побеждал на них», — приводит слова Шрайвер Tennis World USA.

У Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, как и у Федерера, по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

Как Медведеву не свалиться со 2-го места в рейтинге по итогам Парижа? Объясняем подробно Как Медведеву не свалиться со 2-го места в рейтинге по итогам Парижа? Объясняем подробно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021