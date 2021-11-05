Тарпищев отреагировал на выход сборной России в финал Кубка Билли Джин Кинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российских теннисисток в полуфинальном противостоянии с командой США на Кубке Билли Джин Кинг.
«Качественный теннис показали девчонки. Можно поздравить их с победой. В тактическом плане Павлюченкова могла отдать второй сет, чтобы выиграть третий. Но пара была сильнее, Самсонова — молодец. Впервые играла за сборную, но не стушевалась. Выиграли по делу. Могли победить и 3:0, но Павлюченкова чуть устала, сезон тяжёлый был. В ответственные моменты подавала чуть хуже, чем могла. Но это рабочие моменты, всех девочек хвалю», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За главный трофей соревнований сборная России поспорит с победительницей встречи Австралия — Швейцария.
«Швейцария для нас поопаснее, чем Австралия. Надо успеть восстановиться, особенно Павлюченковой. Либо искать варианты без неё, посмотрим, как сложится», — резюмировал глава ФТР.
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