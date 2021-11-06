Даниил Медведев выступил с критикой в адрес организаторов «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев критически высказался об условиях на корте турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«В этом году корты супермедленные для крытого харда, особенно для Берси, одного из самых быстрых турниров в году. Слишком медленные. Есть грунт, есть открытый хард, которые могут быть медленными. Крытый хард не должен быть медленным. Поэтому я не знаю, зачем они пытаются что-то изобретать и делать мячи, с которыми игра замедляется и труднее пробить навылет. Я понятия не имею, зачем, потому что в прошлом году такого не было.

Так что из-за всего этого иногда трудно держать подачу. Точно так же, как было, например, в Индиан-Уэллсе. Вот почему, например, во втором сете я вёл, подавал лучше, но было несколько геймов, когда первая не получается, а на второй ты мало что можешь сделать. Это было заметно и в матче Новака. Столько брейков, и Новак – конечно, мы говорим и о его приёме – но он отлично подаёт и любит держать свою подачу», — приводит слова Медведева Tennis Majors.