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Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4. Таким образом, счёт в противостоянии сборных стал 1:0 в пользу россиянок.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За весь матч Касаткина не выполнила ни одного эйса и не сделала ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Тайхман 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.

Во второй встрече Людмила Самсонова встретится с лидером швейцарской сборной Белиндой Бенчич. В случае ничейного результата после двух матчей одиночного разряда на корт выйдут пары. Екатерина Александрова и Дарья Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Стефани Фёгель.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Финал
06 ноября 2021, суббота. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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