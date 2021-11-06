Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4. Таким образом, счёт в противостоянии сборных стал 1:0 в пользу россиянок.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За весь матч Касаткина не выполнила ни одного эйса и не сделала ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Тайхман 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.
Во второй встрече Людмила Самсонова встретится с лидером швейцарской сборной Белиндой Бенчич. В случае ничейного результата после двух матчей одиночного разряда на корт выйдут пары. Екатерина Александрова и Дарья Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Стефани Фёгель.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
19:43
-
19:29
-
18:30
-
18:29
-
17:54
-
17:18
-
16:55
-
16:42
-
16:32
-
16:07
-
15:23
-
14:14
-
13:52
-
13:26
-
12:30
-
11:42
-
11:04
-
10:05
-
09:37
-
04:09
-
03:16
-
01:38
-
01:33
-
00:59
-
00:05
- 5 ноября 2021
-
23:48
-
23:29
-
22:47
-
21:31
-
20:40
-
20:00
-
19:44
-
19:09
-
18:06
-
17:48
Партнерский контент