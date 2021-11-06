Касаткина принесла первую победу сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4. Таким образом, счёт в противостоянии сборных стал 1:0 в пользу россиянок.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За весь матч Касаткина не выполнила ни одного эйса и не сделала ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Тайхман 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.

Во второй встрече Людмила Самсонова встретится с лидером швейцарской сборной Белиндой Бенчич. В случае ничейного результата после двух матчей одиночного разряда на корт выйдут пары. Екатерина Александрова и Дарья Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Стефани Фёгель.