Жюстин Энен: Джоковича никогда так не любили, как после поражения от Медведева на US Open

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен отреагировала на победу первой ракетки мира серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В решающем матче Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Также по итогам текущего сезона Джокович в рекордный седьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.

«Джокович совершенно уникален. Думаю, пришло время – хотя многие и сейчас уважают его достижения – чтобы все осознали, чего он добивается. Вам может нравиться Новак Джокович, вы можете не любить его, есть много людей, которые плохо отзываются о его характере, но то, что он делает на протяжении своей карьеры, просто экстраординарно.

Мало кто может приходить в норму так, как он. Говоря о сегодняшнем дне, давайте вспомним прошлогодний US Open, мы думали, Новака это всё сильно ранит. А он восстановился, и эта его способность быстро приходить в норму феноменальна. Думаю, нынешнее поражение на US Open было необходимо Новаку, чтобы выдохнуть, восстановиться, показать, что он тоже человек. Потому что, давайте будем честны, его, пожалуй, никогда так не любили, как после жёсткого поражения от Даниила Медведева», — приводит слова Энен Eurosport.uk.